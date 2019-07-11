11 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

G.Saray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.07.2019

ve 'nın son şampiyonu , 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Leipzig ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak müsabaka 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00 başlayacak.

'nde (Bundesliga) geride kalan sezonu ve 'un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.

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