Transferde son dakika! Galatasaray Fernando'nun transferi için Sevilla ile anlaştı

Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

BeinSports'un son dakika haberine göre 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon La Liga'da forma giyecek.

Daha önce takas yoluyla Fernando'nun Sevilla'ya gideceği konuşuluyordu ancak Brezilyalı oyuncunun bonservisiyle transfer olacağı öğrenildi.

İspanyol basını daha önce Sevilla'nın Fernando için Galatasaray'a 2.5-3 milyon Euro arasında bir teklif götüreceğini, sarı kırmızılıların ise en az 5 milyon Euro istediğini öne sürmüştü.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcusunu Sevilla forması giyen Banega transferinde takasta kullanmak istiyordu.

Öte yandan, sarı kırmızılı kulüpten transferin detayları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FERNANDO KİMDİR?

Fernando, Galatasaray'a transfer olmasının ardından birçok futbolseverin ilgi odağı oldu. Orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, kariyerini Manchester City'nin ardından Galatasaray'da sürdürmeye karar verdi. Peki, Fernando kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Fernando hakkında detaylı bilgiler

Fernando, transfer haberlerinin gündeme gelmesinin ardından birçok futbolseverin araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte, merakla araştırılan Fernando hakkında bazı bilgiler

Fernando, 25 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya takımı Villa Nova'nın altyapısında başlayan Fernando, altyapının ardından aynı kulübün üç yıl boyunca A takımında forma giymiştir.

Yetenek avcısı Porto tarafından 2007 yılında keşfedilen ve 720 bin Euro'ya transfer edilen Fernando, aynı yıl Porto tarafından yine bir Portekiz takımı olan Estrela Amadora'ya kiralanmıştır.

Ertesi yıl geri döndüğünde takımda yer bulan başarılı orta saha, tam 6 yıl boyunca terlettiği Porto formasını, 15 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olarak bırakmıştır.

1,83 boyunda ve sağ ayağına hakim olan Fernando, orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilmektedir.