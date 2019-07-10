10 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Transferde son dakika! Galatasaray Fernando'nun transferi için Sevilla ile anlaştı

G.Saray'da ayrılık! İspanyol ekibiyle anlaşma tamam
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019

, 'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

BeinSports'un son dakika haberine göre 31 yaşındaki oyuncu gelecek sezon La Liga'da forma giyecek.

Daha önce takas yoluyla 'nun Sevilla'ya gideceği konuşuluyordu ancak Brezilyalı oyuncunun bonservisiyle olacağı öğrenildi.

İspanyol basını daha önce Sevilla'nın Fernando için 'a 2.5-3 milyon Euro arasında bir teklif götüreceğini, sarı kırmızılıların ise en az 5 milyon Euro istediğini öne sürmüştü.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcusunu Sevilla forması giyen Banega transferinde takasta kullanmak istiyordu.

Öte yandan, sarı kırmızılı kulüpten transferin detayları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Galatasaraydan Şampiyonlar Ligini sallayacak kadro! GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ SALLAYACAK KADRO!

FERNANDO KİMDİR?

Fernando, Galatasaray'a transfer olmasının ardından birçok futbolseverin ilgi odağı oldu. Orta saha mevkisinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, kariyerini Manchester City'nin ardından Galatasaray'da sürdürmeye karar verdi. Peki, Fernando kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Fernando hakkında detaylı bilgiler
Fernando, transfer haberlerinin gündeme gelmesinin ardından birçok futbolseverin araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte, merakla araştırılan Fernando hakkında bazı bilgiler

Fernando, 25 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya takımı Villa Nova'nın altyapısında başlayan Fernando, altyapının ardından aynı kulübün üç yıl boyunca A takımında forma giymiştir.

Yetenek avcısı Porto tarafından 2007 yılında keşfedilen ve 720 bin Euro'ya transfer edilen Fernando, aynı yıl Porto tarafından yine bir Portekiz takımı olan Estrela Amadora'ya kiralanmıştır.

Ertesi yıl geri döndüğünde takımda yer bulan başarılı orta saha, tam 6 yıl boyunca terlettiği Porto formasını, 15 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olarak bırakmıştır.

1,83 boyunda ve sağ ayağına hakim olan Fernando, orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilmektedir.

Gel bakalım Emrecim GEL BAKALIM EMRE'CİM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İşte Fatih Terim'in çok konuşulan Emre Mor sözleri İşte Fatih Terim'in çok konuşulan Emre Mor sözleri
G.Saray'dan Devler Ligi'ni sallayacak kadro! G.Saray'dan Devler Ligi'ni sallayacak kadro!
Galatasaray'a transferde büyük müjde! Galatasaray'a transferde büyük müjde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör