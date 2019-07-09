09 Temmuz 2019, Salı

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar bazı transferleri bitirdi, bazılarını da bitirme noktasına getirdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan sarı-kırmızılılarda kadro şekillenmeye başladı. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadrosu... Galatasaray son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 23:12
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Transfere hızlı bir giriş yapan Cimbom, Adem Büyük, Ozornwafor, Babel ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda transfer operasyonu devam ediyor.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da kadro şekillenmeye başladı.

İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 2020 kadrosu...

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

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