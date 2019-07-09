Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar bazı transferleri bitirdi, bazılarını da bitirme noktasına getirdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan sarı-kırmızılılarda kadro şekillenmeye başladı. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadrosu... Galatasaray son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 23:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





