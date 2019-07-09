09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!
Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar bazı transferleri bitirdi, bazılarını da bitirme noktasına getirdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan sarı-kırmızılılarda kadro şekillenmeye başladı. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadrosu... Galatasaray son dakika haberi...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 23:12
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