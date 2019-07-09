10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Gel bakalım Emre'cim

Adı daha önce Galatasaray'la anılan Emre Mor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre'yi milli takıma kazandıran Terim'in "Ben onu adam ederim" demesi ile genç yıldızla prensipte anlaşıldı. Bonservisinin alınması için de büyük yol alındı.

Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49
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Gel bakalım Emre'cim

Daha önce de gündeme gelen Galatasaray - Emre Mor iddiaları bu kez gerçeğe dönüştü.

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Gel bakalım Emre'cim

Celta Vigo'da satış listesine konulan genç futbolcu bir süredir sarı-kırmızılı takım ile anılıyor fakat iki taraf da transferle ilgili ser verip sır vermiyordu.

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Gel bakalım Emre'cim

Ancak dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Emre Mor'un menajerinin İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturduğu ve prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.

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Gel bakalım Emre'cim

Emre'den umudunu kesmeyen Terim'in, kariyeri düşüşe geçen 21 yaşındaki oyuncu için, "Ben onu adam ederim" dediği ve bunun üzerine anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

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Gel bakalım Emre'cim

KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Celta Vigo'nun kadroda düşünmediği Emer Mor, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

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