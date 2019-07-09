10 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
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Gel bakalım Emre'cim
Adı daha önce Galatasaray'la anılan Emre Mor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre'yi milli takıma kazandıran Terim'in "Ben onu adam ederim" demesi ile genç yıldızla prensipte anlaşıldı. Bonservisinin alınması için de büyük yol alındı.
Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49
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