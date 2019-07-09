Gel bakalım Emre'cim

Adı daha önce Galatasaray'la anılan Emre Mor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emre'yi milli takıma kazandıran Terim'in "Ben onu adam ederim" demesi ile genç yıldızla prensipte anlaşıldı. Bonservisinin alınması için de büyük yol alındı.

Giriş Tarihi: 09.07.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





