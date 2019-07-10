10 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Tolga Zengin, Cimbom’a!

Tolga Zengin Cimbom’a!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Muslera'ya alternatif bir yerli kaleci arayan 'a sürpriz bir isim önerildi.

ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan , menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. Sarı-kırmızılıların 35 yaşında olması nedeniyle öneriye çekimser yaklaştığı ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.
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