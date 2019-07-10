10 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda sabah saatlerinde yapılan günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ayak tenisi oynandı.

Günün ikinci antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından 11'e 11 oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden! G.Saray'da Fernando'nun yerine iki transfer birden!
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray...
Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray... Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör