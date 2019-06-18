18 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'dan Banega açıklaması
Giriş Tarihi: 18.06.2019
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili "Görüşme var ama netleşen bir durum yok" açıklamasını yaptı.
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