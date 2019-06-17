17 Haziran 2019, Pazartesi
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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...
Galatasaray'a para kazandırarak giden ancak sonrasındaki tavırları sarı-kırmızılı camiada eleştiri alan Arda Turan yeniden yuvaya dönecek mi? Son günlerin en çok konuşulan iddialarından olan bu transfere dair flaş bir karar alındı. İşte Galatasaray'ın Arda Turan kararı ve transfer detayları:
Giriş Tarihi: 17.06.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 23:32
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