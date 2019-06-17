17 Haziran 2019, Pazartesi

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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...

Galatasaray'a para kazandırarak giden ancak sonrasındaki tavırları sarı-kırmızılı camiada eleştiri alan Arda Turan yeniden yuvaya dönecek mi? Son günlerin en çok konuşulan iddialarından olan bu transfere dair flaş bir karar alındı. İşte Galatasaray'ın Arda Turan kararı ve transfer detayları:

Giriş Tarihi: 17.06.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 23:32
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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...

Galatasaray'da yönetim, eski oyuncuları Arda Turan ile ilgili kararını verdi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...

Geçen sezonu kiralık olarak Medipol Başakşehir'de geçiren Barcelonalı futbolcu Arda Turan transferinde flaş gelişme...

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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...

İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile ilgili sürpriz bir iddiada bulunmuştu.

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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Turan, Galatasaray ile anlaşma sağladı ve yeni sezonda sarı kırmızılı formayı terletecek.

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Son dakika haberleri: Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Arda Turan...

Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve "evine" dönmek istediğini yazmıştı.

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