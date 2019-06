Ever Banega transferinde son dakika! Menajeri A Spor'a konuştu

Ever Banega'nın menajeri A Spor'a konuştu. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Ana Haber canlı yayınına bağlanarak Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ever Banega'nın menajeri Hirsig ile temasa geçen Baransel, "Galatasaray dışında 2 teklif var, kararı Ever Banega verecek" ifadelerini kullandı.