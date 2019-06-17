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Ever Banega transferinde son dakika! Menajeri A Spor'a konuştu

Ever Banega'nın menajeri A Spor'a konuştu.  A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Ana Haber canlı yayınına bağlanarak Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ever Banega'nın menajeri Hirsig ile temasa geçen Baransel, "Galatasaray dışında 2 teklif var, kararı Ever Banega verecek" ifadelerini kullandı.
17.06.2019

Ever Banega transferinde son dakika! Menajeri A Spor'a konuştu Ever Banega transferinde son dakika! Menajeri A Spor'a konuştu 17.06.2019
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