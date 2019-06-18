18 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

VIP satışları dün başladı

VIP satışları dün başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Sarı kırmızılı kulüpten önümüzdeki sezonun kombine biletleri için resmi açıklama yapıldı.

'da 2019-20'nin kombine satışları için resmi açıklama vardı. Aslan'ın iç sahada oynayacağı maçlar için koltuk yenileme dönemi dün başladı. Bu arada VIP koltuk satın alacak taraftarların G.Saray logolu passolig kartları olma zorunluluğu var.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Büyük sürpriz... G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Büyük sürpriz...
Ribery'nin menajerinden mesaj! Galatasaray... Ribery'nin menajerinden mesaj! Galatasaray...
İşte G.Saray'ın 2019-20 sezonu forması İşte G.Saray'ın 2019-20 sezonu forması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör