Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Senegalli golcü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.