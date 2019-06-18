18 Haziran 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Diagne'den flaş transfer açıklaması!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Senegalli golcü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 15:46
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"