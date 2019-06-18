18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Senegalli golcü, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 15:46
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Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Transfer piyasasının da bir numaralı gündem maddesi olan Diagne ile Arap kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.

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Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Golcü oyuncu son olarak Instagram profiline Çin bayrağı emojisi koyarak transfer söylentilerine neden olmuştu.

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Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Süper Lig'de attığı 30 golle gol krallığını zirvede tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, bulunduğu milli takım kampında gazetecilere kariyer hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Diagne'den flaş transfer açıklaması!

Afrika Uluslar Kupası'na iyi hazırlandıklarını belirten yıldız oyuncu, "Hocamız beni oynatırsa özellikle hücumda takıma vereceğim çok şey var. Her şekilde hazırım" ifadelerini kullandı.

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