Ever Banega bu hafta geliyor! İşte Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Arjantinli orta saha Ever Banega'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Takımdan gönderilecek ve transfe edilecek isimler konusunda koşuşturma sürerken, Cimbom'un listesindeki Ever Banega'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fox Sports muhabiri Jorge Baravalle, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Ever Banega transferini bitirdiğini iddia etti.

Bravalle yaptığı paylaşımda, sarı kırmızılı ekibin Banega'yı 3 yıllığına renklerine bağlayacağını va transferin Galatasaray'a maliyetinin 4 milyon euro olacağını duyurdu.







Bravelle ayrıca, Cimbom'un transferi bu hafta içerisinde resmen duyuracağını ifade etti.

30 yaşındaki Arjantinli oyuncu 1.74 boyunda. Temmuz 2017'de Inter'den Sevilla'ya 7 milyon euro'ya transfer olan Banega'nın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek.

Transfermarkt'a göre, Banega'nın şu anki piyasa değeriyse 15 milyon euro.