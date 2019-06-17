17 Haziran 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Galatasaray'da ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak performansıyla bekleneni veremeyen Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor. Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu. Diagne'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 12:17
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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da tüm camia yeni transferler için geri sayıma geçti.

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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Önce oyuncu satışına odaklanan yönetim, Diagne konusunda da istediği sonuca ulaştı.

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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Diagne de Instagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Bu hareket transferin resmen bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadan verdiği ayrılık mesajına Galatasaray da kayıtsız kalmayacak. Sarı kırmızılıların oyuncuyu net bir biçimde uyaracağı da kaydedildi.

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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmak yerine tatile giden Diagne'nin bu hareketi de o dönemde büyük tepki almış, sarı-kırmızılı yönetim, aile sorunları nedeniyle erken gittiğini dile getirmişti.

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