Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Galatasaray'da ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak performansıyla bekleneni veremeyen Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor. Adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu. Diagne'nin alacağı ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





