18 Haziran 2019, Salı
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İngiltere, Belçika, ABD, Avusturya, Yunanistan, Norveç, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde sarı-kırmızılı bayraklar binalara ve caddelere asılırken, Almanya'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.
Siirt
Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve futbolculardan Donk ile Yunus'un katıldığı Mannheim'deki eğlenceler büyük bir şölene dönüşmüştü.
Cimbom, bu kez de Almanya'nın diğer bir kenti Köln'de şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Tüm Galatasaraylılar'ın davet edildiği gece yarın yapılacak.
Hollanda
Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, "1997 yılında kurduğumuz derneğimiz, bu yıl 22. yıldönümünü yaşıyor.
Ne güzel tesadüftür ki, bu sene aynı zamanda Galatasaray'la da 22. şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan imparatorumuza, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm camiamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Bu arada gecede lig ve Ziraat Türkiye Kupası da yer alacak.
Fransa
Şampiyon her yerde
Giriş Tarihi: 18.06.2019
‘As bayrakları’ sloganıyla Türkiye’de ve birçok ülkede şov yapan G.Saray, hız kesmiyor. Aslan, bu kez Köln’de 22. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de 22. zaferini ilan eden Galatasaray, kutlamalara da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'As bayrakları as' sloganıyla Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde G.Saray bayrağını dalgalandırırken, şenlikler de sürüyor.
İngiltere, Belçika, ABD, Avusturya, Yunanistan, Norveç, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde sarı-kırmızılı bayraklar binalara ve caddelere asılırken, Almanya'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.
Siirt
Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve futbolculardan Donk ile Yunus'un katıldığı Mannheim'deki eğlenceler büyük bir şölene dönüşmüştü.
Cimbom, bu kez de Almanya'nın diğer bir kenti Köln'de şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek. Tüm Galatasaraylılar'ın davet edildiği gece yarın yapılacak.
Hollanda
Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, "1997 yılında kurduğumuz derneğimiz, bu yıl 22. yıldönümünü yaşıyor.
Ne güzel tesadüftür ki, bu sene aynı zamanda Galatasaray'la da 22. şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan imparatorumuza, başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm camiamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Bu arada gecede lig ve Ziraat Türkiye Kupası da yer alacak.
Fransa
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