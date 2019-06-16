17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Muriç indirimi

Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Çaykur Rizespor'la ücret konusunda bir türli anlaşmaya varamadığı Vedat Muriç'in transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılılara indirim yaparak Muriç için istediği rakamı daha makul bir seviyeye çekti.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00
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Galatasaray'a Muriç indirimi

Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de Vedat Muriç...

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Galatasaray'a Muriç indirimi

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmesi üzerine indirime gitti.

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Galatasaray'a Muriç indirimi

Pazarlıkları 10 milyon euro'dan açan Karadeniz ekibi, 6 milyon euro'ya düştü. Ancak bu fiyat da Galatasaray tarafından fazla bulundu.

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Galatasaray'a Muriç indirimi

Pazarlığa 2.5 milyon euro'dan başlayan yöneticiler, en fazla 3.5 milyon euro verebileceklerini iletti.

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Galatasaray'a Muriç indirimi

Vedat Muriç'in sarıkırmızılı takıma transfer olmak istemesi Mustafa Cengiz ve yönetiminin elini güçlendirirken, Çaykur Rizespor yönetiminden yeni bir indirim bekleniyor.

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