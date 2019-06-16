Galatasaray'a Muriç indirimi

Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Çaykur Rizespor'la ücret konusunda bir türli anlaşmaya varamadığı Vedat Muriç'in transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılılara indirim yaparak Muriç için istediği rakamı daha makul bir seviyeye çekti.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





