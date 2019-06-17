Galatasaray yeni sezon iç saha formasını tanıttı
Galatasaray, 2019/2020 sezonunda giyeceği formasını kulübün resmi sosyal medya hesabından tanıttı. Tanıtım sonrası büyük beğeni alan forma, taraftarların büyük kısmından geçer not aldı.
Galatasaray'da gelen 22. şampiyonluğun ardından sarı kırmızılı taraftarlar GS Store'lara hücum etmiş ve sarı kırmızılı kulüp lisanslı ürünlerden büyük gelir sağlamıştı. Akıllarda ise, Galatasaray yeni sezon formaları GS Store'da var mı? Galatasaray'da yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? soruları vardı.
Galatasaray taraftarları forma ve lisanlı ürün bulamazken, yönetim bu başarıyı gelire çevirme adına harekete geçmişti. Yeni sezon formaları 14 Haziran Cuma günü İstanbul'a geldi ve artık GS Store mağazalarında satışa sunulacak.
TANITIMI YAPILDI
Birçok ürün tükenirken Galatasaray, başarı ile gelen ilginin gelire çevrilmesi adına tedarik sponsoru Nike ile görüşerek 2019-20 sezonu forma, yeni ürünlerin bir an önce İstanbul'a gelmesini istemişti. Ve yeni forma sosyal medyadan tanıtıma sunuldu.
İŞTE GALATASARAY'IN 2019-20 SEZONUNDA GİYECEĞİ İÇ SAHA FORMASI
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