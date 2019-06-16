16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Ryan Donk: "Fatih Terim olduğu sürece her şeyi başarırız"

Donk: Fatih Terim olduğu sürece...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu , önemli açıklamalarda bulundu.

Spor'a açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin Hollandalı orta sahası şampiyonluktan 'e, kritik mücadelesinden Türkçe öğrenme çabasına kadar pek çok konuda konuştu.

Geride bıraktığımız sezon kazandıkları şampiyonluk hakkında "Sezonun ilk yarısı bizim için biraz zor oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorduk ve uzun zamandır takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamamıştık" diyen Donk şunları söyledi:

"Sonrasında takım olarak ritmi yakalamaya başladık. Performansımız arttıkça iyi maçlar çıkardık. Başakşehir'in 8 puan gerisindeydik ama inancımızı kaybetmedik. İnandık ve şampiyonluğa ulaştık."

Fatih Terim'le ilgili açıklamalarda da bulunan Donk şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim bize çok iyi motivasyon veriyor. Onun konuşması bizi olumlu olarak etkiliyor. Fatih Terim olduğu sürece her şeyi başarabiliriz."

Kritik Başakşehir maçının kendileri için ayrı bir zorlukta geçtiğini ifade eden Hollandalı oyuncu "Bu sezon her maç çok zor geçti. Maçların hepsi çok önemli mücadelelerdi ancak en önemli maçımız Başakşehir maçıydı. Onlarla aynı puana gelmiştik ve kazanmamız gerekiyordu. Bence kırılma maçı o maçtı" şeklinde konuştu.

Türkçe öğrenmek için çaba sarf ettiğini de belirten Donk şunları söyledi:

"Türkiye ve İstanbul'u çok seviyorum. hiç kimseden bir şey öğrenmedim, hep kendim öğrenmeye çalışıyorum. Bazen Türkçe paylaşımlar da yapıyorum. Türkçe'yi sevdiğim için kendi kendime öğreniyorum."

Galatasaraylı Fernando Musleradan flaş açıklamalar! GALATASARAYLI FERNANDO MUSLERA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!
Liverpooldan Galatasaraya kule! İlk görüşme gerçekleşti LİVERPOOL'DAN GALATASARAY'A KULE! İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray 5 milyon € verse Ç. Rizespor Muriç'i satar "G.Saray 5 milyon € verse Ç. Rizespor Muriç'i satar"
Muslera'dan flaş sözler: Geri dönmek istiyorum Muslera'dan flaş sözler: "Geri dönmek istiyorum"
Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması! Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör