Ryan Donk: "Fatih Terim olduğu sürece her şeyi başarırız"

Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk, önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin Hollandalı orta sahası Ryan Donk şampiyonluktan Fatih Terim'e, kritik Başakşehir mücadelesinden Türkçe öğrenme çabasına kadar pek çok konuda konuştu.

Geride bıraktığımız sezon kazandıkları şampiyonluk hakkında "Sezonun ilk yarısı bizim için biraz zor oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorduk ve uzun zamandır takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamamıştık" diyen Donk şunları söyledi:

"Sonrasında takım olarak ritmi yakalamaya başladık. Performansımız arttıkça iyi maçlar çıkardık. Başakşehir'in 8 puan gerisindeydik ama inancımızı kaybetmedik. İnandık ve şampiyonluğa ulaştık."

Fatih Terim'le ilgili açıklamalarda da bulunan Donk şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim bize çok iyi motivasyon veriyor. Onun konuşması bizi olumlu olarak etkiliyor. Fatih Terim olduğu sürece her şeyi başarabiliriz."

Kritik Başakşehir maçının kendileri için ayrı bir zorlukta geçtiğini ifade eden Hollandalı oyuncu "Bu sezon her maç çok zor geçti. Maçların hepsi çok önemli mücadelelerdi ancak en önemli maçımız Başakşehir maçıydı. Onlarla aynı puana gelmiştik ve kazanmamız gerekiyordu. Bence kırılma maçı o maçtı" şeklinde konuştu.

Türkçe öğrenmek için çaba sarf ettiğini de belirten Donk şunları söyledi:

"Türkiye ve İstanbul'u çok seviyorum. hiç kimseden bir şey öğrenmedim, hep kendim öğrenmeye çalışıyorum. Bazen Türkçe paylaşımlar da yapıyorum. Türkçe'yi sevdiğim için kendi kendime öğreniyorum."