16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Haldun Domaç: "Galatasaray 5 milyon € verse Ç. Rizespor Muriç'i satar"

G.Saray 5 milyon € verse Ç. Rizespor Muriç'i satar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

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