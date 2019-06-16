16 Haziran 2019, Pazar
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UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereği yönetim CFCB'ye (UEFA Club Financial Control Body) yapacağı bildirim nedeniyle geç kalma riskini almak istemiyor. Geri kalan 48 milyon TL'lik kısım ise vergi ve amatör branşlar için... Paranın bulunması için yoğun çaba harcanıyor.
30 Haziran’a kadar 246 milyon TL gerekiyor
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Geç kalmadan ödeme yapılacak ve UEFA’ya bildirimde bulunulacak.
Galatasaray'da muhalefetin gündemi mahkeme ve seçim... Yönetimin gündemi ise Başkan Mustafa Cengiz'in de ifade ettiği gibi ödemeler... Sarı-kırmızılı kulübün 30 Haziran'a kadar 246 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Bu rakamın 198 milyon TL'si futbol şubesi ödemelerini kapsıyor.
UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereği yönetim CFCB'ye (UEFA Club Financial Control Body) yapacağı bildirim nedeniyle geç kalma riskini almak istemiyor. Geri kalan 48 milyon TL'lik kısım ise vergi ve amatör branşlar için... Paranın bulunması için yoğun çaba harcanıyor.
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