16 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

30 Haziran’a kadar 246 milyon TL gerekiyor

30 Haziran’a kadar 246 milyon TL gerekiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Geç kalmadan ödeme yapılacak ve ’ya bildirimde bulunulacak.

'da muhalefetin gündemi mahkeme ve seçim... Yönetimin gündemi ise Başkan 'in de ifade ettiği gibi ödemeler... Sarı-kırmızılı kulübün 'a kadar 246 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Bu rakamın 198 milyon TL'si futbol şubesi ödemelerini kapsıyor.

ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereği yönetim CFCB'ye (UEFA Club Financial Control Body) yapacağı bildirim nedeniyle geç kalma riskini almak istemiyor. Geri kalan 48 milyon TL'lik kısım ise vergi ve amatör branşlar için... Paranın bulunması için yoğun çaba harcanıyor.
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