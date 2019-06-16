16 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!
Galatasaray sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliğine hız verdi. Copa Amerika'da mücadele eden Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'da Ekvador'la karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Flaş açıklamalarda bulunan tecrübeli eldiven. "Başladığım yerde bitirmek istiyorum" dedi. 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve eşi Patricia Callero ile birlikte İstanbul'da yaşayan Fernando Muslera'nın bu açıklamaları takımdan ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. İşte Fernando Muslera'nın o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 16.06.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 21:35
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