16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

Galatasaray sezonun kapanmasının ardından transfer hareketliliğine hız verdi. Copa Amerika'da mücadele eden Sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'da Ekvador'la karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Flaş açıklamalarda bulunan tecrübeli eldiven. "Başladığım yerde bitirmek istiyorum" dedi. 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve eşi Patricia Callero ile birlikte İstanbul'da yaşayan Fernando Muslera'nın bu açıklamaları takımdan ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. İşte Fernando Muslera'nın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 21:35
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Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

Galatasaray sezonun kapanmasının ardından transfer çalışmasına hız verdi. Fatih Terim liderliğinde hız verdi.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

Önümüzdeki sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar transfer sezonunun da açılmasıyla, vitesi yükselten yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

UEFA'nın kararı gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, öncelik olarak kulübe transferde kaynak yaratabilecek isimlerle yollarını ayırarak, transferlerini daha rahat bir şekilde halletmek istiyor.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

Fatih Terim ve ekibinin elden çıkarmak istediği isimlerin başında, devre arasında 13 milyon euro karşılığında takıma kattığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'dan flaş açıklamalar!

Takıma geldiği günden itibaren beklentileri bir türlü karşılayamayan Diagne'nin taraftarla da arası iyi değil.

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