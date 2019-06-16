16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti

Spor Toto Süper Lig'i çifte kupa ile kapatan Galatasaray transferde büyük oynuyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon kısıtlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aynı sıkıntıyı bu sene yaşamak istemiyor. Ndiaye'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen ve işini sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar Liverpool'dan 1.91 boyundaki kuleyi gözüne kestirdi. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 19:44
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Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti

Galatasaray transferde atağa kalktı.

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Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti

Sarı-kırmızılılar, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle görüşme halinde.

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Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti

Geçtiğimiz sezon kısıtlı bir kadro ile şampiyon olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim aynı sıkıntıları bu sezon yaşamak istemiyor.

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Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti

Ndiaye ile devam etmeyecek olan Galatasaray, Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek.

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Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti

Faslı futbolcunun olası bir transferi durumunda orta sahaya takviye zorunlu hale gelecek.

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