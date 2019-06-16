16 Haziran 2019, Pazar
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Liverpool'dan Galatasaray'a kule! İlk görüşme gerçekleşti
Spor Toto Süper Lig'i çifte kupa ile kapatan Galatasaray transferde büyük oynuyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon kısıtlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aynı sıkıntıyı bu sene yaşamak istemiyor. Ndiaye'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen ve işini sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar Liverpool'dan 1.91 boyundaki kuleyi gözüne kestirdi. İşte transfer harekatının detayları...
Giriş Tarihi: 16.06.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 19:44
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