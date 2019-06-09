09 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Bafetimbi Gomis'ten transfer cevabı; "Gönlüm Galatasaray'da"

Gomis'ten flaş transfer açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 Giriş Tarihi: 09.06.2019

'nin de gündeminde yer aldığı iddia edilen Bafetimbi 'ten transfer cevabı geldi.

'nin gündeminde olduğu konuşulan 'ın eski golcüsü Bafetimbi , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve transfer cevabı verdi.

Al Hilal forması giyen Fransız golcü "'den herhangi bir transfer teklifi almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" diyerek Türkiye'den kendisiyle herhangi bir takımın iletişime geçmediğini belirtti.

Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'ın yolunu tutan Gomis, Arabistan'da 40 maçta 28 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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