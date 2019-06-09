Bafetimbi Gomis'ten transfer cevabı; "Gönlüm Galatasaray'da"

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Bafetimbi Gomis'ten transfer cevabı geldi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve transfer cevabı verdi.

Al Hilal forması giyen Fransız golcü "Türkiye'den herhangi bir transfer teklifi almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" diyerek Türkiye'den kendisiyle herhangi bir takımın iletişime geçmediğini belirtti.

Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'ın yolunu tutan Gomis, Arabistan'da 40 maçta 28 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.



