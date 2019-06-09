09 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'ın yolunu tutan Gomis, Arabistan'da 40 maçta 28 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Bafetimbi Gomis'ten transfer cevabı; "Gönlüm Galatasaray'da"
Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 Giriş Tarihi: 09.06.2019
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Bafetimbi Gomis'ten transfer cevabı geldi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve transfer cevabı verdi.
Al Hilal forması giyen Fransız golcü "Türkiye'den herhangi bir transfer teklifi almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" diyerek Türkiye'den kendisiyle herhangi bir takımın iletişime geçmediğini belirtti.
Galatasaray'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'ın yolunu tutan Gomis, Arabistan'da 40 maçta 28 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"