08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Talipleri artan Diagne ve Belhanda'yı satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışan sarı-kırmızılılarda iki ayrılık daha gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 12:21
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Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Galatasaray'da yöneticilere ve teknik heyete bu dönem tatil yok...

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Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Özellikle teknik direktör Fatih Terim sürekli yeni sezon yapılanması üzerinde çalışıyor.

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Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Başkan ve kurmayları da mali yönden çok ince hesaplar yapıyor.

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Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Sarı-kırmızılılar yaşları da ilerleyen oyuncuları bu yaz satmayı hedefliyor, çünkü bu oyuncular gelecek sezonun sonunda boşa çıkacaklar.

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Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Galatasaray, gelecek yıl iki Brezilyalı yıldızından bonservis bedeli kazanma şansını kaybedecek.

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