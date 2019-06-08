Galatasaray'da iki ayrılık birden! Diagne ve Belhanda denmişti ancak...

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Talipleri artan Diagne ve Belhanda'yı satarak transfer için kaynak yaratmaya çalışan sarı-kırmızılılarda iki ayrılık daha gerçekleşiyor.