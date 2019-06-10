10 Haziran 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Diagne'ye Arabistan yolu göründü!

Prens Diagne'nin peşinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Mbaye Diagne’ye yolu göründü... 'nin onursal başkanı olduğu forvet transferi için 25 milyon euro bütçe ayırdı. İlk hedefleri 'ın son gol kralı...

'ın başına için adeta talih kuşu kondu. Khaled ibn Sultan ibn Abdul Aziz'in onursal başkanı olduğu 'ın şampiyonluk için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Prens, bizzat kulübün başına geçmesi için ricacı olduğu Khaled Al-Baltan'dan transferde şampiyonluk getirecek başarılı oyuncuları kadroya katmasını istedi.

17 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Al Baltan'ın ciddi bir bütçesi hazırladığı bu yüzden Marius Sumudica'nın kovulduğu bildirildi. Riyad'ın sadece forvet transferi için 25 milyon euro harcamaya hazır olduğu ve listenin başında Türkiye Ligi gol kralı Mbaye Diagne olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Senegalli için 17 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

DIAGNE GİDERSE WELBECK

Yüksek bir bedelle Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli futbolcu giderse bonservisi elinde olan Danny Welbeck'i alacak. Cimbom, 'in serbest bıraktığı Welbeck'i bedavaya kadrosuna katıp Diagne'den gelecek para ile diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.
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