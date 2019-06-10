10 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
17 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Al Baltan'ın ciddi bir transfer bütçesi hazırladığı bu yüzden Marius Sumudica'nın kovulduğu bildirildi. Riyad'ın sadece forvet transferi için 25 milyon euro harcamaya hazır olduğu ve listenin başında Türkiye Ligi gol kralı Mbaye Diagne olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Senegalli için 17 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
DIAGNE GİDERSE WELBECK
Yüksek bir bedelle Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli futbolcu giderse bonservisi elinde olan Danny Welbeck'i alacak. Cimbom, Arsenal'in serbest bıraktığı Welbeck'i bedavaya kadrosuna katıp Diagne'den gelecek para ile diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.
Diagne'ye Arabistan yolu göründü!
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Mbaye Diagne’ye Suudi Arabistan yolu göründü... Suudi Prensi'nin onursal başkanı olduğu Shabbab Riyad forvet transferi için 25 milyon euro bütçe ayırdı. İlk hedefleri Galatasaray'ın son gol kralı...
Galatasaray'ın başına Mbaye Diagne için adeta talih kuşu kondu. Suudi Prensi Khaled ibn Sultan ibn Abdul Aziz'in onursal başkanı olduğu Shabbab Riyad'ın şampiyonluk için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Prens, bizzat kulübün başına geçmesi için ricacı olduğu Khaled Al-Baltan'dan transferde şampiyonluk getirecek başarılı oyuncuları kadroya katmasını istedi.
17 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Al Baltan'ın ciddi bir transfer bütçesi hazırladığı bu yüzden Marius Sumudica'nın kovulduğu bildirildi. Riyad'ın sadece forvet transferi için 25 milyon euro harcamaya hazır olduğu ve listenin başında Türkiye Ligi gol kralı Mbaye Diagne olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Senegalli için 17 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
DIAGNE GİDERSE WELBECK
Yüksek bir bedelle Diagne'yi satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli futbolcu giderse bonservisi elinde olan Danny Welbeck'i alacak. Cimbom, Arsenal'in serbest bıraktığı Welbeck'i bedavaya kadrosuna katıp Diagne'den gelecek para ile diğer bölgelere yatırım yapmak istiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"