Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan ve geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Kadroda radikal değişiklikler yapması sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Vedat Muriç'in ardından transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Cimbom, sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





