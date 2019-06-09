09 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan ve geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Kadroda radikal değişiklikler yapması sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Vedat Muriç'in ardından transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Cimbom, sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 11:09
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, Avrupa arenasında başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile prensip anlaşması sağladı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Vedat Muriç ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmak üzere...

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Fatih Terim'in 2017'de takımın başına yeniden geçmesinin ardından büyük bir izleme ağı kurulurken özellikle kuzey ülkeleri taranıyordu.

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