09 Haziran 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı

Galatasaray Sneijder'in doğum gününü unutmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.06.2019

, eski futbolcusu Hollandalı yıldız 'in doğum gününü unutmadı ve, "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajını paylaştı.

, Hollandalı yıldız futbolcu 'in doğum gününü unuttu. Kulübün sosyal medya hesabından Sneijder'in fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, 'İyi ki doğdun Wesley Sniper' notunu ekledi. 35 yaşına giren Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da 2013 ile 2017 yılları arasında forma giydi ve çıktığı 175 müsabakada 46 kez rakip fileleri havalandırırken, 44 de asist yaptı.

Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile 2 , 3 ve 3 kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcunun kariyerinde Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.

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