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GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Fatih Terim'in eski gözdesi yine gündemde

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

'da sürpriz gelişmesi! 'in 2014'te Buca'da oynadığı dönemde alınmasını istediği, ancak o sezon 'ne giden , Terim'in hamlesiyle yeniden Galatasaray'ın gündeminde... Taylan için Başkanı Bektur, o dönem, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulunmuştu.

'da teknik direktör 'in 2014'te Buca'da oynadığı dönemde alınmasını istediği, ancak o sezon 'ne giden yeniden Galatasaray'ın gündeminde.

Sezonu Büyükşehir Belediye Erzurum'da tamamlayan 24 yaşındaki ön liberonun orta sahaya alternatif olarak düşünüldüğü kaydedildi.

Yerli rotasyonu konusunda sıkıntı yaşayan Terim'in, Taylan transferinin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan Taylan, Erzurumspor küme düştüğü için serbest kalabilir.

Bu sezon Erzurumspor'un ligde 31 maçına çıkan Taylan 6 gol atıp 3 asist yaptı.



TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan şehrinde doğan Taylan, 2006'da yaşadığı şehrin takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, Sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşaspor maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor Başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulunmuştu.

2014-2015 sezonu öncesi ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

MİLLî TAKIM KARİYERİ

2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında 'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.

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