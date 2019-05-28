28 Mayıs 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi

Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.05.2019

satış listesine koydu; peşinde

Celta ​Vigo'da forma giyen için 'ın da devrede olduğu bildirildi. 'da son anda kalmayı başaran 'da Escriba'nın kadroyu değiştirmek istediği ve hemen hemen tüm maçlarda görev vermesine rağmen transfere kaynak yaratma adına Okay Yokuşlu'nun da satılmasına onay verdiği belirtildi. Milli futbolcu için Galatasaray ile birlikte İngiltere'den Tottenham ve West Ham'ın da transfer konusunda girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray, Selçuk'un yaşlanması, Ndiaye'nin ise durumunun belirsizliğe girmesi nedeniyle ön libero arayışlarında bulunuyor.
Trabzonspor'dan 6 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon 'da 30 maçta görev aldı. 2 de gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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