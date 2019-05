Galatasaray'da Okay Yokuşlu sürprizi

Celta Vigo satış listesine koydu; Galatasaray peşinde

Celta ​Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu için Galatasaray'ın da devrede olduğu bildirildi. La Liga'da son anda kalmayı başaran Celta Vigo'da Escriba'nın kadroyu değiştirmek istediği ve hemen hemen tüm maçlarda görev vermesine rağmen transfere kaynak yaratma adına Okay Yokuşlu'nun da satılmasına onay verdiği belirtildi. Milli futbolcu için Galatasaray ile birlikte İngiltere'den Tottenham ve West Ham'ın da transfer konusunda girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Galatasaray, Selçuk'un yaşlanması, Ndiaye'nin ise durumunun belirsizliğe girmesi nedeniyle ön libero arayışlarında bulunuyor.

Trabzonspor'dan 6 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya'da 30 maçta görev aldı. 2 de gol atarak dikkatleri üzerine çekti.