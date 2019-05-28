Galatasaray Deniz Türüç için teklif yaptı mı? Erol Bedir açıkladı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bedir, adı başta Galatasaray olmak üzere İstanbul takımlarıyla anılan milli futbolcu Deniz Türüç'ün geleceğiyle ilgili de konuştu.

Erol Bedir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

8-9 FUTBOLCUYA İHTİYACIMIZ VAR

"12 oyuncumuzla sözleşmemiz bitti. Yaş ortalamasını aşağıya çekmemiz gerekiyor. 29 yaşını geçen en fazla 2 oyuncu bulunduracağız. Sözleşmesi bitmiş oyuncularımızın en fazla 2-3 tanesiyle yola devam edeceğiz. Gelecek sezon için 8-9 futbolcuya ihtiyacımız var. Her mevkide kaliteli futbolcular almak durumundayız. İlk olarak Bernard Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den aldık."

DENİZ İÇİN TEKLİF ALMADIK

Bedir, başta Galatasaray olmak üzere adı İstanbul takımlarıyla anılan Deniz Türüç ile ilgili "Medyada benim de bilmediğim birçok haber çıkıyor. Deniz Türkiye'de yerli oyuncular arasında tartışmasız transferde en çok konuşulacak olan ve Türkiye'de ve Avrupa'da her takımda oynayabilecek kalitede bir futbolcu. Deniz'i ve bizi mutlu edecek herhangi bir gelişme olursa teklifleri değerlendiririz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmedik. Ancak bence her kulüp Deniz'i transfer etmek istiyor.