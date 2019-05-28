28 Mayıs 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Galatasaray Deniz Türüç için teklif yaptı mı? Erol Bedir açıkladı

G.Saray Deniz Türüç için teklif yaptı mı? Erol Bedir açıkladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Başkanı , sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bedir, adı başta olmak üzere takımlarıyla anılan milli futbolcu 'ün geleceğiyle ilgili de konuştu.

'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

8-9 FUTBOLCUYA İHTİYACIMIZ VAR

"12 oyuncumuzla sözleşmemiz bitti. Yaş ortalamasını aşağıya çekmemiz gerekiyor. 29 yaşını geçen en fazla 2 oyuncu bulunduracağız. Sözleşmesi bitmiş oyuncularımızın en fazla 2-3 tanesiyle yola devam edeceğiz. Gelecek sezon için 8-9 futbolcuya ihtiyacımız var. Her mevkide kaliteli futbolcular almak durumundayız. İlk olarak Bernard Mensah'ın bonservisini 'den aldık."

Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yola devam edilecek mi?

DENİZ İÇİN TEKLİF ALMADIK

Bedir, başta olmak üzere adı takımlarıyla anılan ile ilgili "Medyada benim de bilmediğim birçok haber çıkıyor. Deniz 'de yerli oyuncular arasında tartışmasız transferde en çok konuşulacak olan ve Türkiye'de ve Avrupa'da her takımda oynayabilecek kalitede bir futbolcu. Deniz'i ve bizi mutlu edecek herhangi bir gelişme olursa teklifleri değerlendiririz. Galatasaray, ve da dahil hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmedik. Ancak bence her kulüp Deniz'i etmek istiyor.

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