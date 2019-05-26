26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması! "Men yok"

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması! Men yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Fenerbahçe, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: " kadrosunda yer alacak oyuncular için transfer kısıtlamalarına devam edilecek. UEFA'dan men edilmeme tavsiye edilmiştir. 2.5 milyon euro para cezası da düşebilir"

Fenerbahçe'den dün camiayı rahatlatacak bir açıklama geldi. tarafından önceki gün Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen sarı-lacivertliler, men cezasının söz konusu olmadığını ifade etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre 2017- 18 sezonu finansal sonuçlarında denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon euro olarak belirlenmişti. Aynı sezon için denk hesap açığımızın 20 milyon euro'yu aşması durumunda ise Yargı Dairesine sevk edilmemiz üzerine mutabakat sağlanmıştı."

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"Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen söz konusu 2017-18 sezonu için 57.5 milyon euro denk hesap açığı gerçekleşmiş ve kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi'ne sevk edilmiştir. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'nin 2018- 19 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte bilet ve forma satış gelirlerindeki artış, yeni sponsorluk anlaşmaları, 60 milyon euro tutarındaki sermaye artışı, bağış kampanyası, ve Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmalar ile beklenmedik kur ve faiz artışları dikkate alınarak bu kararın verildiği de belirtildi."

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