Fenerbahçe'den UEFA açıklaması! "Men yok"

Fenerbahçe, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: "UEFA kadrosunda yer alacak oyuncular için transfer kısıtlamalarına devam edilecek. UEFA'dan men edilmeme tavsiye edilmiştir. 2.5 milyon euro para cezası da düşebilir"

Fenerbahçe'den dün camiayı rahatlatacak bir açıklama geldi. UEFA tarafından önceki gün Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen sarı-lacivertliler, men cezasının söz konusu olmadığını ifade etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre 2017- 18 sezonu finansal sonuçlarında denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon euro olarak belirlenmişti. Aynı sezon için denk hesap açığımızın 20 milyon euro'yu aşması durumunda ise Yargı Dairesine sevk edilmemiz üzerine mutabakat sağlanmıştı."

İŞTE DİKKAT EDİLENLER

"Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen söz konusu 2017-18 sezonu için 57.5 milyon euro denk hesap açığı gerçekleşmiş ve kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi'ne sevk edilmiştir. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'nin 2018- 19 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte bilet ve forma satış gelirlerindeki artış, yeni sponsorluk anlaşmaları, 60 milyon euro tutarındaki sermaye artışı, bağış kampanyası, TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmalar ile beklenmedik kur ve faiz artışları dikkate alınarak bu kararın verildiği de belirtildi."