25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Barcelona'nın yıldızı için gözünü kararttı
UEFA tarafından "başa baş" anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. Sarı lacivertli yönetim hem gelecek vadeden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 13:28
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