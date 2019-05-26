26 Mayıs 2019, Pazar
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Ndiaye geri dönüyor
Giriş Tarihi: 26.05.2019
Stoke City, menajer Nathan Jones’un raporu üzerine Badou Ndiaye’nin Galatasaray’a tekrar kiralanması zora girdi.
İngiltere'de çıkan haberde; Jones'un orta sahada çok az tercihi olduğu ve elinde merkezde oynayabilecek Peter Etebo ve Joe Allen dışına oyuncusu kalmadığı için Ndiaye'nin tekrar kiralık gitmesine müsaade etmediği bilgisi verildi.
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