26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Ndiaye geri dönüyor

Ndiaye geri dönüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Stoke City, menajer Nathan Jones’un raporu üzerine Badou Ndiaye’nin Galatasaray’a tekrar kiralanması zora girdi.

İngiltere'de çıkan haberde; Jones'un orta sahada çok az tercihi olduğu ve elinde merkezde oynayabilecek Peter Etebo ve Joe Allen dışına oyuncusu kalmadığı için Ndiaye'nin tekrar kiralık gitmesine müsaade etmediği bilgisi verildi.

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