Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok!

Terim’in gelecek sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık ve Ömer Bayram’a Rizespor’un talip olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibi, iki oyuncu için temaslara başlarken, Başkan Cengiz'in 32. haftada Rize'de oynanan maçta ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yeşil-mavililere oyuncu vermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.