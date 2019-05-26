26 Mayıs 2019, Pazar
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Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok!
Giriş Tarihi: 26.05.2019
Terim’in gelecek sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık ve Ömer Bayram’a Rizespor’un talip olduğu öğrenildi.
Karadeniz ekibi, iki oyuncu için temaslara başlarken, Başkan Cengiz'in 32. haftada Rize'de oynanan maçta ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yeşil-mavililere oyuncu vermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
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