26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Rize’ye oyuncu yok!

Rize’ye oyuncu yok!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Terim’in gelecek sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık ve Ömer Bayram’a Rizespor’un talip olduğu öğrenildi.

ekibi, iki oyuncu için temaslara başlarken, Başkan Cengiz'in 32. haftada Rize'de oynanan maçta ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yeşil-mavililere oyuncu vermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu
Şampiyonluk kutlamasında yürekler ağza geldi Şampiyonluk kutlamasında yürekler ağza geldi
Galatasaray'dan tarihi imza! Galatasaray'dan tarihi imza!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör