26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Şampiyonluk kutlamasında Sinan Gümüş'e tepki!

Sinan Gümüş'e ıslıklı protesto
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 Giriş Tarihi: 25.05.2019

22.şampiyonluğunu TT Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Bütün futbolcular tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan , Mbaye Diagne ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı protesto geldi.

kupa törenini ve şampiyonluk kutlamalarını Stadyumu'nda görkemli bir şölenle yaparken, taraftarlar iki isme tepki gösterdi.

Kutlamara "özel işleri" nedeniyle katılamadığı belirtilen ve MbayeDiagne'nin ismi anons edildikten sonra tribünlerden ciddi bir ıslık sesi yükseldi.

Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

Sinan Gümüş sezon içinde taraftarlara "Hepsi Suriyeli" dediği için tepki görmüş ve sonrasında iki kez özür dilemişti.

TAFFAREL DE YER ALMADI!

Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel de, özel işleri nedeniyle sarı-kırmızılıların "Gala gecesi"nde yer alamadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 yıllık imza!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne ve Sinan Gümüş kutlamalara neden katılmadı? Diagne ve Sinan Gümüş kutlamalara neden katılmadı?
Galatasaray'dan tarihi imza! Galatasaray'dan tarihi imza!
Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör