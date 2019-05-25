Şampiyonluk kutlamasında Sinan Gümüş'e tepki!
Galatasaray 22.şampiyonluğunu TT Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Bütün futbolcular tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan Sinan Gümüş, Mbaye Diagne ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı protesto geldi.
Galatasaray kupa törenini ve şampiyonluk kutlamalarını Türk Telekom Stadyumu'nda görkemli bir şölenle yaparken, taraftarlar iki isme tepki gösterdi.
Kutlamara "özel işleri" nedeniyle katılamadığı belirtilen Sinan Gümüş ve MbayeDiagne'nin ismi anons edildikten sonra tribünlerden ciddi bir ıslık sesi yükseldi.
Sinan Gümüş sezon içinde taraftarlara "Hepsi Suriyeli" dediği için tepki görmüş ve sonrasında iki kez özür dilemişti.
TAFFAREL DE YER ALMADI!
Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel de, özel işleri nedeniyle sarı-kırmızılıların "Gala gecesi"nde yer alamadı.
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