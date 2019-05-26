26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda’nın yerine genç 10 numara

Belhanda’nın yerine genç 10 numara
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar başladı.

Brezilya basınından UOL Esporte, Terim'in Taffarel aracılığıyla Sao Paulo'da forma giyen 19 yaşındaki Helinho hakkında bilgi topladığını öne sürdü. Haberde sarı-kırmızılıların genç orta saha için teklifte bulunduğu belirtildi.

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