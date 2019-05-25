25 Mayıs 2019, Cumartesi
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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu kutlamaya üstü açık otobüsle başlarken, Ryan Donk'un yaptığı paylaşımda bir isim dikkatleri çekti.
Babel'den Galatasaray'a mesaj
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Galatasaray ile anlaşan Ryan Babel, Ryan Donk'un şampiyonluk kutlamalarından yaptığı canlı yayını takip etti ve mesaj bıraktı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu kutlamaya üstü açık otobüsle başlarken, Ryan Donk'un yaptığı paylaşımda bir isim dikkatleri çekti.
Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, Ryan Donk'un Instagram'dan yaptığı canlı yayını takip etti ve izlediğini gösteren bir de mesaj bıraktı.
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