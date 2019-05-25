25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Babel'den Galatasaray'a mesaj

Babel'den Galatasaray'a mesaj
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

ile anlaşan , 'un şampiyonluk kutlamalarından yaptığı canlı yayını takip etti ve mesaj bıraktı.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu olan , Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu kutlamaya üstü açık otobüsle başlarken, 'un yaptığı paylaşımda bir isim dikkatleri çekti.

Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı , Ryan Donk'un 'dan yaptığı canlı yayını takip etti ve izlediğini gösteren bir de mesaj bıraktı.

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