Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 yıllık imza!

Galatasaray'ın 22.şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlara sürprizi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz bomba bir açıklamada bulundu. Fatih Terim ile 5.yıldızı alacaklarını söyleyen Cengiz, deneyimli teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Başarılı teknik adam şampiyonluk kutlamasında canlı olarak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.