25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 yıllık imza!
Galatasaray'ın 22.şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlara sürprizi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz bomba bir açıklamada bulundu. Fatih Terim ile 5.yıldızı alacaklarını söyleyen Cengiz, deneyimli teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Başarılı teknik adam şampiyonluk kutlamasında canlı olarak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
25.05.2019
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