Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı. Tarihinde 22. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu alanda ligin en başarılı kulübü olarak göze çarpan sarı kırmızılılarda şampiyonluk kupası, kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın ellerinde yükseldi. İşte o anlar...