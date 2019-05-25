25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Kral tacını giyiyor

Kral tacını giyiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Spor Toto ’de 22. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, kupasını bugün alacak... Stadı’ndaki törende karnaval yaşanacak.

2018-19 Lefter Küçükandonyanis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan , kupasını bugün Stadı'nda alacak. Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğunu görkemli bir törenle kutlayacak. Galatasaray Kulübü tarafından "" diye duyurulan kutlamalar saat 19.05'te başlayacak. Dev bir sahnenin kurulduğu Türk Telekom Stadı'nda tribünde yer alacak taraftarlar, LED ekranla şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

KONSER+LAZER ŞOV

Futbolcular ve teknik direktör ile ekibinin tek tek sahneye çağrılacağı kutlamalarda; , , , Alya'nın yanı sıra birçok süpriz şarkıcı da sahne alarak seyircileri coşturacak. DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi de şampiyonluk kutlamasına renk katacak. Organizasyon geç saatlere kadar devam edecek.

TÜRKİYE KUPASI DA GELECEK

Sezonu çifte kupayla kapatan Aslan, Süper Lig şampiyonluğu ve zaferini birlikte kutlayacak. Süper Lig kupasının yanı sıra Türkiye Kupası da Türk Telekom Stadı'na getirilecek. Bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan Galatasaray, önce Keçiörengücü'nü, sonrasında sırasıyla Boluspor, Hatayspor, Yeni takımlarını eleyerek finale çıktı. Finalde geçtiğimiz hafta içerisinde Akhisarspor'u deviren Cim-Bom, tarihinde 18. kez Türkiye Kupası'na uzandı.
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SADECE GSTV VERiYOR

Gala Gecesi, sadece Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Yönetim, TRT ve beIN Sports'tan gelen çok cazip tekliflere rağmen Gala Gecesi'ni kendi yayın organlarından yayınlamaya karar verdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Eski yıldızlar da kutlamalara davet edildi. Garry Rodrigues ve de bu isimler arasında. Ayrıca birçok yerli ve yabancı futbolcunun da organizasyon için akredite olduğu ifade edildi. Teknik heyet ve futbolcuların aileleri ve yakınları da Türk Telekom Stadı'nda olacak.

KÖPRÜLER SARI-KIRMIZI

İstanbul'daki köprüler bugün sarı-kırmızı renklere bürünecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ve 'n saat 14.00'te Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın bayrakları asılacak.

BİLETLERE HÜCUM

Şampıyonluk kutlamaları, bilet karşılığı izlenebilecek. Fiyatlar 30 ile 120 lira arasında değişiyor. Galatasaray, bu törenden yaklaşık 4 milyon TL'lik bilet geliri elde etmeyi hedefliyor. Kombinesi olan taraftarlara, mevcut kombine yerleri bilet olarak yüzde 50 indirimle satıldı.
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