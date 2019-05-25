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Alkışlar Feghouli’ye
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Sivas’a götürülmeyen yıldız, İstanbul’daki bir yetimler yurdunu ziyaret edip, kalpleri fethetti.
Süper Lig'de bu sezon 9 gol, 6 asistlik performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolde yer alan Sofiane Feghouli, saha dışında da gönülleri fethetti. Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmayan Cezayirli oyuncu, boş gününde yetimler yurdunu ziyaret etti. Tecrübeli futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Miniklerle bir gün geçiren Feghouli, altına, "Bugün, küçük meleklere ziyarette bulunmak için İstanbul'daki bir yetimler yurduna gittim. Bir gülümseme = bir hayır" mesajını paylaştı. Feghouli'nin bu paylaşımı taraftarlardan büyük beğeni aldı. Suudi Arabistan, Katar ve Dubai'den teklifler alan Feghouli, Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti.
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