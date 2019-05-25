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Linnes’ten ekstra katkı
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Galatasaray'ın Sivasspor'a 4-3 mağlup olduğu Süper Lig 34. hafta maçında Martin Linnes 1 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.
Galatasaray'ın Norveçli beki Martin Linnes, sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbolunu Sivas'ta zirveye taşıdı. Cimbom yenilmesine rağmen maçın takımı adına yıldızı olan 27 yaşındaki sağ bek, gol perdesini açan isim oldu, Muğdat Çelik'in Sivasspor karşısında skoru 2-0 yapan golünün de asistini yaptı.
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