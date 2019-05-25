25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Linnes’ten ekstra katkı

Linnes’ten ekstra katkı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

'ın 'a 4-3 mağlup olduğu 34. hafta maçında 1 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.

'ın Norveçli beki , sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbolunu 'ta zirveye taşıdı. Cimbom yenilmesine rağmen maçın takımı adına yıldızı olan 27 yaşındaki sağ bek, gol perdesini açan isim oldu, Muğdat Çelik'in karşısında skoru 2-0 yapan golünün de asistini yaptı.
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