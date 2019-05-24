UEFA'dan Galatasaray'a iyi ve Fenerbahçe'ye kötü haber!

UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mali durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'dan takımlarımıza bir iyi bir de kötü haber geldi.

UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play (FFP) konusunda yaptığı anlaşma doğrultusunda 2018/19 sezonunda gerekliliklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA'nın yayınladığı açıklamada, Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı anlaşmanın doğrultusunda 2018/19 sezonu için hedeflerini tamamiyle gerçekleştirdiği ve bu sezon bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

Ayrıca, Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı-kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği duyuruldu.

Öte yandan, UEFA, FFP konusunda yaptığı anlaşmanın incelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği açıklandı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi.

UEFA, Fenerbahçe'nin Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile ilgili kararın, 2 hafta içinde çıkması bekleniyor.