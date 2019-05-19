Galatasaray 2-1 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti ve bitime bir hafta kala 2018-19 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, TT Stadyumu'nda şampiyonluk için kıran kırana mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin 17. dakikasında Bajic'le 1-0 öne geçen konuk ekibe 47. dakikada Feghouli'nin muazzam rövaşata golüyle karşılık veren Galatasaray, 64. dakikada Onyekuru'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Maçın geri kalan dakikalarında Medipol Başakşehir gol için bastırdı ancak aradığı fırsatı bulamadı, Galatasaray ise rakip savunmada oluşan boşluklarda kaleyi yoklasa da farkı açamadı ve mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından lig lideri Galatasaray 69 puana ulaşırken ikinci sıradaki Başakşehir 66 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, 26 Mayıs Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak, Medipol Başakşehir ise aynı gün Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi. Terim, Akhisarspor'a karşı görev verdiği Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Selçuk İnan yerine, Yuto Nagatomo, Fernando ve Ryan Donk'a forma verdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

AVCI 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 32'nci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Avcı, geçen hafta forma şansı verdiği Soner Aydoğdu, Stefano Napoleoni ve Milos Jojic yerine, İrfan Can Kahveci, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu'na görev verdi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçında; Mert Günok, Caiçara, Kudriashov, Mahmut Tekdemir, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia ve Bajic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU

Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı. Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca "Atam izindeyiz", "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartları tribünde açtı.

SARI KIRMIZILI TARAFTARLAR EMRE AKBABA'YI UNUTMADI

Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Futbol Ligi'nde bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ev sahibi sarı kırmızılı takım, rakibini Atalay Babacan, Celil Yüksel ve Çekdar Orhan'ın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.