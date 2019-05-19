20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kutladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

, şampiyon ve taraftarları için kutlama mesajı paylaştı.

, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Kulübü'nün şampiyonluğunu kutladı.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı
Ribery’den Aslan’a tebrik Ribery’den Aslan’a tebrik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör