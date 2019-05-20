20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Rüzgarın oğlu Onyekuru

Rüzgarın oğlu Onyekuru
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

62’de attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilen , 2 dakika sonra bir kez daha fileleri sarstı. Ligde 14 gole ulaşan , şampiyonluğun mimarlarından oldu.

şampiyonluğa uzanırken en büyük pay sahiplerinden biri de hiç şüphesiz Henry oldu. Sezon başında Everton'dan kiralanan futbolcu sezon boyunca attığı kritik gollerine dün de devam edip şampiyonluğu getiren isim oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden hiç taviz vermeyen Onyekuru, bu performansıyla hem takımı hem tribünleri ateşledi. 21 yaşındaki futbolcu ilk olarak 62. dakikada ağları havanlandırdı ancak pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Gol sevinci sırasında bir de forma çıkardığı için boş yere sarı kart gördü. Sadece 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan sarı-kırmızılı yıldız, şık bir kafa vuruşuyla durumu 2-1 yaptı. Bu sezon ligde 30. kez Galatasaray forması giyen genç futbolcu, 14. golünü kaydederken toplam gol sayısını ise 16'ya yükseltti. Onyekuru karşılaşma sonrası yaptığı açıkalamada "Tarif edilemez duygular içindeyim. Bu müthiş taraftar önünde, böyle bir atmosferde böyle sevinç yaşamak rüya gibi. Gerçekten çok çalıştık ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık" ifadelerini kullandı.

7 DAKİKADA 2 GOL İPTAL

Galatasaray'ın Onyekuru haricinde bir golü daha geçersiz sayıldı. 55. dakikada Belhanda'nın attığı gol öncesinde Diagne'nin topu elle aldığını VAR'dan izleyen hakem Cüneyt Çakır, golü iptal etti. Böylece Aslan'ın 7 dakikada 2 golü skora yansımadı.

Onyekuru 14 golle takımın Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.
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