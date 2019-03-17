Her maçı Muslera kurtaramaz

Zafere ulaşmanın tek şartının, içeride, dışarıda galip gelinmesi olduğunu dile getiren sarı-kırmızılılar, “Türk Telekom Stadı’nda nasıl maçlarımızı kazanıyorsak, deplasmanda da başarmalıyız. Bizim gibi bir takıma bu tablo yakışmıyor. Dış sahada da evimizde gibi oynamalıyız” diye konuştu

Galatasaraylı futbolcular Bursaspor maçı öncesi şampiyonluk için kenetlendi. Bursa'da bugün kazanmak zorunda oldukları söyleyen sarı- kırmızılıların, "Şampiyon olmak istiyorsak başka çaremiz yok. Bizi zor bir maç bekliyor olabilir. Ancak kazanmalıyız. Türk Telekom Stadı'nda nasıl maçlarımızı kazanıyorsak deplasmanda da başarmalıyız. Bizim gibi bir takıma bu tablo yakışmıyor. Dış sahada da evimizde gibi oynamalıyız" dedikleri öğrenildi.

Deplasman maçlarında, özellikle taraftar desteği bulunan takımlara karşı zorlandıklarını kabul eden futbolcular, "Önümüzde 9 maç var. Her maç Muslera bizi kurtarmayacaktır. Şampiyon olmak istiyorsak içerisi dışarısı ayırt etmeden çıkıp 3 puan almalıyız. Bize yakışan şekilde mücadele etmeliyiz" diye konuştukları belirtildi.

Üç haftalık araya moralli girmelerinin önemine dikkat çeken Galatasaraylı futbolcular, "Bursaspor bulunduğu yer itibariyle maçı önemseyecek ve bize zorluk çıkaracaktır. Bu nedenle ilk dakikadan itibaren maça asılmalı ve konsantre olmalıyız. Bu karşılaşmadan sonra verilen 3 haftalık araya moralli girmemiz de çok önemli" diye konuştukları dile getirildi.

100. buluşma



Galatasaray ile Bursaspor, lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Cim-Bom, bugüne kadar 51 kez kazanırken, rakibine 22 kez yenildi. 26 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Yeşilbeyazlılar, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-15 üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılılar ligde son 11 maçta rakiplerine yenilmedi. En son ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Aslan, daha sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Ancak Galatasaray bu sezon dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5'ii kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar deplasman maçlarında toplamda 18 puan kaybet

3 futbolcu sınırda



Cim-Bom'da Bursaspor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sıırında bulunuyor. Galatasaraylı Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek