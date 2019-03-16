16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Bursa'ya geldi

Galatasaray kafilesi Bursa'ya geldi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2019

ile ligde yarın karşılaşacak olan kafilesi, Bursa'ya geldi. Kafilede sakatlıkları nedeniyle ve yer almadı.

'de yarın ile karşılaşacak olacak , 'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlamasının ardından Bursa'ya hareket etti. Sarı kırmızılı kafile, yoğun güvenlik tedbirleri altında karayolu ile saat 18.00 sıralarında Bursa'da konaklayacağı otele gelirken, az sayıda taraftar da takımı karşıladı. Sarı kırmızılı kafile daha sonra otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Kafilede sakatlıkları bulunan ve ise yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Galatasaray, Bursaspor'un konuğu olacak.

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