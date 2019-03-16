16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kafilesi belli oldu. Kafileye Fernando ve sakatlığı bulunan Nagatomo dahil edilmedi. İşte sarı-kırmızılı kafilede yer alan isimler...

Giriş Tarihi: 16.03.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 16:22
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Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok

Fernando Muslera

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Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok

Mariano

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Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok

Ahmet Çalık

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Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok

Selçuk İnan

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Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok

Younes Belhanda

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