16 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın Bursaspor kafilesi belli oldu! İki yıldız kadroda yok
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kafilesi belli oldu. Kafileye Fernando ve sakatlığı bulunan Nagatomo dahil edilmedi. İşte sarı-kırmızılı kafilede yer alan isimler...
Giriş Tarihi: 16.03.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 16:22
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