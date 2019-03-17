17 Mart 2019, Pazar
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3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Bursa müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Malatya karşısında forma giyemeyecek.
'DALYA' DİYECEKLER
Bursaspor ile Galatasaray, bugün Süper Lig'de 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. 99 mücadelenin 51'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 22 maçta ise gülen taraf yeşil beyazlılar oldu. İki takımın ligdeki randevularında diğer 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
TERİM: 6 AYBABA: 1
Bursaspor-Galatasaray maçı teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.
Terim'den 3 hayati uyarı
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi oyuncuyarıyla görüştü ve galibiyetin şifrelerini verdi.
Fatih Terim'den Bursaspor maçından önce oyuncularına topu sakın havalandırmayın, duran top pozisyonu yakalamalarına izin vermeyin ve geriye düşmeyin uyarısı geldi. Galibiyet için topu kesinlikle yere indirmek zorunda olduklarının altını çizen deneyimli hoca, duran topların maçın kilidini çözebileceğine dikkat çekti. Geriye düştükleri maçlarda bu sezon hep puan kaybettiklerini hatırlatan Fatih Terim, rakibinde bu konuda başarılı olduğunu sözlerine ekledi.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Bursa müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Malatya karşısında forma giyemeyecek.
'DALYA' DİYECEKLER
Bursaspor ile Galatasaray, bugün Süper Lig'de 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. 99 mücadelenin 51'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 22 maçta ise gülen taraf yeşil beyazlılar oldu. İki takımın ligdeki randevularında diğer 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
TERİM: 6 AYBABA: 1
Bursaspor-Galatasaray maçı teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.
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