14 Mart 2019, Perşembe
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Galatasaray Fernando ile yolları ayırma kararı aldı
Fatih Terim, Serdar, Eren ve Garry'nin ardından Fernando Reges'in de ipini çekti… PSG'den gelen teklif sonrasında performansı düşen Sambacıyı gözden çıkaran İmparator, Brezilyalıyla mayıs ayında vedalaşacak.
Giriş Tarihi: 14.03.2019
TEMİZLİK FURYASI DEVAM EDECEK
Devre arasında Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'le yollarını ayıran, Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta işaret ettiği temizlik furyasına Brezilyalı oyuncu Fernando Reges'i de dahil etti.
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