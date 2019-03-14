Galatasaray Fernando ile yolları ayırma kararı aldı

Fatih Terim, Serdar, Eren ve Garry'nin ardından Fernando Reges'in de ipini çekti… PSG'den gelen teklif sonrasında performansı düşen Sambacıyı gözden çıkaran İmparator, Brezilyalıyla mayıs ayında vedalaşacak.

TEMİZLİK FURYASI DEVAM EDECEK

Devre arasında Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'le yollarını ayıran, Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta işaret ettiği temizlik furyasına Brezilyalı oyuncu Fernando Reges'i de dahil etti.

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