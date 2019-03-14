14 Mart 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Fernando ile yolları ayırma kararı aldı

Fatih Terim, Serdar, Eren ve Garry'nin ardından Fernando Reges'in de ipini çekti… PSG'den gelen teklif sonrasında performansı düşen Sambacıyı gözden çıkaran İmparator, Brezilyalıyla mayıs ayında vedalaşacak.

Terim yıldız ismin ipini çekti! Sezon sonu yollar ayrılıyor...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2019

TEMİZLİK FURYASI DEVAM EDECEK

Devre arasında Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'le yollarını ayıran, Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan teknik direktör , her fırsatta işaret ettiği temizlik furyasına Brezilyalı oyuncu Reges'i de dahil etti.

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